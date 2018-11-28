Üniversite öğrencilerine uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisinden biri tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi A.C.Y. ve O.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.Y. tutuklanırken, O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

