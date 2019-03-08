Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan garson tutuklandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da bir kafeteryada üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan garson Ö.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi'ndeki bir kafeteryada garson olarak çalışan Ö.D.'nin uyuşturucu sattığını belirledi. Dün akşam kafeteryaya operasyon düzenleyen sivil polisler, Ö.D.'yi gözaltına aldı. Üzerinde 10 gram uyuşturucu madde skunk ile 18 uyuşturucu hap ele geçirilen Ö.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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