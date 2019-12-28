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  4. Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilere operasyon 10 tutuklama  

Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan şüphelilere operasyon 10 tutuklama  

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 13:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ?da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ?da üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10?u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada il dışından gelenlerin Değirmenaltı Mahallesi ve Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinin bulunduğu bölgede, öğrencilere uyuşturucu ve uyarıcı satışı yapıldığını belirledi. Çalışmayı genişleten polis, şüphelileri tespit ederek, düzenlediği operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelerinin üzerleri ve adreslerinde yapılan aramalarda torbalar içinde 1 kilo 500 gram esrar, 600 gram (19 fişek halinde) skunk, 15 gram (4 fişek halinde) sentetik kannabinoid (bonzai), 16 uyuşturucu hap, 67 gram hint keneviri tohumu , uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen bin 50 ağzı kilitli küçük şeffaf poşet, 1 uyuşturucu öğütmekte kullanıldığı değerlendirilen metal aparat, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7,65 mm çapında tabanca, 1 zımba makinesi, 42 sahte 100 TL ve 1 sahte kimlik ele geçirildi.
Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10?u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3?ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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