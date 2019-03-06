HABER

Üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 12:54 | Son Güncelleme

Bursa Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararlarını ve korunma yollarını anlattı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) iş birliğiyle uyuşturucu maddelere karşı farkındalığı artırmak için seminer gerçekleştirildi.

Üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararlarını ve korunma yollarını anlattı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) iş birliğiyle uyuşturucu maddelere karşı farkındalığı artırmak için seminer gerçekleştirildi. "Narko Nokta" ismi verilen ve BTÜ Mimar Sinan Kampüsü’nde gerçekleşen seminere, öğrencilere uyuşturucu maddelerin zararları, tedavi yolları ve ihbar yolları gibi konularda bilgiler verildi. Narkotik timleri ile narkotik köpekleri Galia ve Fırtına’nın da katıldığı seminer öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Seminer sonunda öğrencilere Bursa Valiliği’nce basılan "Bağımlılık Rehberi" ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı

Üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Çantasında 2 adet tabanca ele geçen genç kıza gözaltıÇantasında 2 adet tabanca ele geçen genç kıza gözaltı
Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda 2’si kadın 3 şahsa tutuklamaKaraman’daki uyuşturucu operasyonunda 2’si kadın 3 şahsa tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktı

Ne yaptın Gözde! Babası çığlık seslerine koştu

Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.