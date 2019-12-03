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Üniversite öğrencilerini duygulandıran ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:48 | Son Güncelleme

KARS'ta, üniversite öğrencileri, 'empati etkinlikleri' kapsamında Dolunay Derneği'ni ziyaret etti.

Bedir ALTUOK/KARS, (DHA)-KARS'ta, üniversite öğrencileri, 'empati etkinlikleri' kapsamında Dolunay Derneği'ni ziyaret etti. Burada engellilerle bir araya gelen, onların yaşadığı zorlukları anlamak için çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

Mütercim Tercümanlık Bölümü ve Çeviri Kulübü’nün düzenlediği 8. Çeviri seminerleri programına katılmak için Kars’a gelen Fransız Kültürü ve Çeviri Topluluğu öğrencileri, Mehmet Akif Yardım, Hülya Can, Deniz Temur, Feyza Nur Murat, Furkan Okur, İlkcan Kırlangıç ve Rabia Çelik, Dr. Bahattin Şeker öncülüğünde Dolunay Derneği’ni ziyaret etti. Kafkas Üniversitesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce-Fransızca-Türkçe) Bölümü Çeviri Kulübü öğrencileri Ecemnur Özenç, Hatice Selvet Aşık, Hatice Başoğlu ve Melih Onur Doğan'ın da misafir öğrencilere eşlik etti.

Dolunay Derneği Başkan yardımcısı Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak ve dernek üyeleriyle tanışan öğrenciler, duygu ve düşüncelerini paylaştıktan sonra empati etkinliği yaptı. Önce tekerlekli sandalye ile gezintiye çıkan öğrenciler ardından da empati basketbol maçı ve görme engelli empatisi yaptı. Gözlerine çekilen siyah bantla kapkara bir dünyaya adım atan öğrenciler yürümekte zorlandı. En ufak engeli aşmayı başaramayan, yolunu, yönünü bulamayan öğrenciler, engellilerin hangi şartlarda yaşam sürdüğünü fark edince duygusal anlar yaşadı. Özellikle alınan önlemlerin ardından karşıdan karşıya geçmeye çalışan Feyza Nur Murat ve Rabia Çelik gözyaşlarına boğuldu. Görmeden yaşamanın zorluklarını yaşadıklarını, bu süre içinde korku, endişe, heyecan gibi karışık duygular hissettiklerini söylediler.

Feyza Nur Murat, "Engelli olmak gerçekten çok zormuş. Karşıdan karşıya geçmek kolay gibi görünüyor ama oradan buraya gelmek gerçekten çok zor. Can güvenliğiniz yok. Karşıdan karşıya geçerken emin olamadan geçtim. Beni sizler yönlendirdiniz ama bu durumu yaşayanlara çok fazla yardım eden olmuyor" dedi.

Rabia Çelik ise "Bu kadar rahatken onların zorluk çekmesi fakat kimsenin onları anlamaya çalışmaması çok üzücü. Kardeşlerimizi daha iyi anladım" diye konuştu.

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