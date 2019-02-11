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Üniversite öğrencilerinin cüzdanlarının gasbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:34 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da iki üniversite öğrencisinin cüzdanlarını gasbettikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 12 Ocak'ta üniversite öğrencileri S.B.B. (20) ve arkadaşı A.İ'nin (20) evlerine gittikleri sırada yolda pompalı tüfekli iki kişi tarafından cüzdanlarının gasbedilmesiyle ilgili yaptıkları araştırmada şüphelilerin eşkalini ve kaldıkları adresi belirledi.

Zanlılar, saklandıkları metruk binaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

Binada yapılan aramada gaspta kullanıldığı tahmin edilen pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların gasbettiği iddia edilen cüzdanlarda para bulunmadığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İsmet Paşa Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce üniversite öğrencileri S.B.B. (20) ve arkadaşı A.İ'nin önünü kesen yüzü maskeli ve pompalı tüfekli 2 kişi, değerli eşyayı vermelerini istemiş, buna karşı çıkan S.B.B, şüphelilerin pompalı tüfekle ateş açması sonucu hafif yaralanmıştı.

Yaralı öğrenci ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılmış, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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