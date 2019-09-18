Üniversite öğrencilerinin elektrikli araçları, TEKNOFEST’te ödül alabilmek için piste çıktı

TÜBİTAK tarafından bu yıl 15.’si düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda üniversite öğrencilerinin tasarladığı elektrikli araçlar, Körfez pistinde ödül için yarıştı. Araçları dereceye giren öğrenciler büyük heyecan yaşarken, dereceye giren takımlar ise İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından küresel güçlükler ve teknolojik gelişmeler odağında yenilenebilir enerji kaynaklarının araç teknolojilerinde kullanımına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 15.’si düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Kocaeli Körfez Pisti’nde başladı. 14 Eylül Cumartesi günü, kayıtların alınması ile başlayan yarışlar, dinamik sürüş testleri ile devam etti. Elektromobil ve hidromobil kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda bugün ise birinci final yarışlarının heyecanı yaşanıyor. Elemeleri geçen 72 araç, final için piste çıktı. Görünümleri ile göz kamaştıran araçlar, pistteki 30 turu tamamlayabilmek için yarıştı. Yaklaşık 1 saat sürede turlarını tamamlarken, tribünleri dolduran vatandaşlar da yarışları takip etti.

Dereceye giren araçlar TEKNOFEST’te sergilenecek

Yarışlarda takımlar ise büyük heyecan yaşadı. Araçları dereceye giren üniversite takımları, tezahüratlarla sevinçlerini paylaştı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen üniversite öğrencilerinin tasarladığı araçlarla mücadele ettiği yarışlar, yarınki 2. Final yarışlarının ardından sona erecek. Final yarışlarının tamamlanmasıyla birlikte kesin sonuçlar ve ödül alacak takımlar ilan edilecek. Finalde dereceye giren takımlar, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) düzenlenecek ödül törenine katılacak ve araçları İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sergilenecek.

“Hep beraber bu heyecanı yaşıyoruz”

Yarışları takip eden TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci, öğrencilerin bilimsel alanda kendilerini geliştirmeleri için Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nı düzenlediklerini belirterek, “Bu TÜBİTAK olarak 15 yıldır düzenlediğimiz bir yarış. Alternetif enerjili yakıtların kullanımı ve çevre dostu teknolojiler sloganı ile yola çıktık. Yarışımız elektromobil ve hidromobil kategorilerinde düzenleniyor. Günümüzde çok revaçta olan batarya teknolojileri ve hidrojen yakıtlı araçlar üzerine öğrencilerimiz araç tasarlıyorlar. Biz hem bu araçları tasarlasınlar istiyoruz hem de üniversitelerinde öğrenmiş oldukları teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilecekleri, takım çalışması yapabilecekleri, problem çözebilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Yarışlar çok güzel geçiyor. 100’e yakın takım katıldı. Bu pist alanına gelerek teknik kontrollere katılmaya hak kazanan 72 takımımız oldu. Şimdi takımlarımız yarışmaya başladı. Yarışlar bugün ve yarın devam edecek. Hep beraber bu heyecanı yaşıyoruz” dedi.