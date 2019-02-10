Üniversite öğrencilerinin filmi 11 ülkede gösterildi

Alihan Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinema alanına çocukluktan bu yana ilgisinin olduğunu, insanları güldürmek, heyecanlandırmak yani bir duyguyu seyirciye aktarma isteği duyduğunu söyledi.

Çektikleri belgeselle Türkiye başta olmak üzere Kırgızistan, Bosna Hersek, Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, İtalya ve Nijerya'daki film festivallerine katılan öğrenciler, 5 kez ödüle layık görüldü.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencileri Harun Köybaşı ve Alihan Erbaş'ın yönetmenliğini, Soner Şeylan'ın yardımcı yönetmen ve ses operatörlüğünü yaptığı "Sen Adam Mısın?" adlı belgesel film, geçen yıl çekimlerinin tamamlanmasının ardından izleyicilerle buluştu.

Erbaş, "Duygu aktarımı yapmak beni ben yapan şeylerden biri. Lisede çeşitli filmler çektim. Üniversitede Harun ile tanıştım. Çektiğimiz filmlerde genellikle öğrenci arkadaşlarla çalışmaya gayret ediyoruz. Ne öğrenirsek öğrenelim 'Olduk' demiyoruz. Bütün ekibimiz öğrencilerden oluşuyor. Herkes birbirinden bir şey öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Film çekmeye ticari kaygı güderek başlamadıklarını belirten Erbaş, "Ulusal ve uluslararası festivaller, katılanları desteklemek ve onları motive etmek için en iyi gördükleri filmlere ödül veriyor. Bu da para ve ekipman ödülü oluyor. Öğrencinin işine çok yarıyor. Daha önce çektiğimiz belgeselle bir, bu filmimizle de 5 ödüle layık görüldük." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sinema bizim için uluslararası iletişim metası"

Harun Köybaşı da 2016'da çektikleri "Baki" isimli ilk belgeselleriyle 3. Genç Öncüler Kısa Film Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandıklarını, bu ödülün kendilerini motive ettiğini dile getirdi.

Filmlerinin başarılı olacağını tahmin ettiklerini ama bu kadarını beklemediklerine dikkati çeken Köybaşı, şunları söyledi: