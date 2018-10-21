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Üniversite öğrencisi 4'üncü kattan ölüme atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da üniversite öğrencisi Muhammed K.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da üniversite öğrencisi Muhammed K. (19), kaldığı yurdun 4'üncü katındaki pencereden atlayıp, yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Muhammed K., bilinmeyen nedenle bunalıma girip, kaldığı Veysel Karani Erkek Öğrenci Yurdu'nun 4'üncü katının penceresinden atladı. Gürültüyle yere düşen K., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed K., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Öğrencinin cesedi otopsi için morga konuldu.

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