Üniversite öğrencisi, araştırma görevlisi kocasını yemek tartışmasında bıçakladı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da üniversite öğrencisi Sevim V. (22), akşam yemeği hazırlamadığı gerekçesiyle kendisiyle tartışan aynı üniversitede araştırma görevlisi eşi Hidayet V.'yi (29) bıçakla ağır yaraladı. Gözaltına alınan Sevim V.'nin olayın ardından 2 yıllık eşi için 112 acil servis ekiplerinden yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Hidayet V., iddiaya göre akşam yemeği hazırlamadığı gerekçesiyle aynı üniversitede öğrenim gören eşi Sevim V. (22) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sevim V., mutfaktan kaptığı bıçağı, eşine doğru savurdu. Karın bölgesinden yaralanan Hidayet V., kanlar içinde yere yığıldı.
BIÇAKLADIĞI EŞİ İÇİN YARDIM İSTEDİ
Sevim V. 112 acil servisi arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası, Hidayet V., ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hidayet V.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
'KENDİMİ KAYBETTİM'
Polis tarafından gözaltına alınan Sevim V., emniyete götürüldü. Sevim V. ifadesinde, evde ders çalıştıktan sonra kavga ettiklerini anlatan Sevim V., "Üniversiteden eve geldik. Bir süre birlikte ders çalıştık. Eşim bana yemek yapmadığım gerekçesiyle kızmaya başladı. Aramızda bu nedenle tartışma yaşandı. Kendimi kaybettim. Olanları ve olayı hiç hatırlamıyorum. Eşimin kanlar içinde olduğunu görünce 112’ye de haber verdim” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Sevim V. adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı
Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları
Saadet Partisi'nin 2019 sloganı belli oldu
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum