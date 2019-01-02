HABER

Üniversite öğrencisi, asistan hocasını tabanca ile yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 18:50 | Son Güncelleme

ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H., asistan hocası Ceren Damar'ı odasında tabanca ile ateş ederek yaraladı.

ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H., asistan hocası Ceren Damar'ı odasında tabanca ile ateş ederek yaraladı.

Olay, 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre akşam saatlerinde fakülte binasında asistan hocası Ceren Damar'ın odasına gitti. Hasan İsmail H., tartıştığı Ceren Damar'a, yanında bulunan tabancasını çıkararak ateş etti. Ceren Damar, ağır yaralanırken, öğrenci olayın ardından kaçtı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Damar'a odasında müdahale etti. Sağlık görevlilerinin Damar'a müdahalesi olay yerinde devam ediyor.

Olay sırasında silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içide dışarıya çıktı. Polis, kaçan öğrenciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM, (DHA)

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Antalya'da evleri su bastıAntalya'da evleri su bastı
Yedikule'de enkaz altında kalan kişi yangın sonrası açıklamalar yapmıştıYedikule'de enkaz altında kalan kişi yangın sonrası açıklamalar yapmıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Uzmanlar uyardı: 2019 Türkiye için kriz yılı mı olacak?

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

Milyonlar bekliyor! Zam oranı yarın belli olacak

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlçe bir anda bu hale geldi! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Yedikule'de bina çöktü! Canlı yayında böyle kurtarıldı

Yedikule'de bina çöktü! Canlı yayında böyle kurtarıldı

Son dakika! MHP yönetimi Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı disipline sevk etti

MHP'de Samsun depremi!

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

Balıkesir'de kimyasal şoku! Hemen ekipler devreye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.