Üniversite öğrencisi, asistan hocasını tabanca ile yaraladı

ANKARA'da Çankaya Üniversitesi'nde eğitim gören Hasan İsmail H., asistan hocası Ceren Damar'ı odasında tabanca ile ateş ederek yaraladı.

Olay, 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre akşam saatlerinde fakülte binasında asistan hocası Ceren Damar'ın odasına gitti. Hasan İsmail H., tartıştığı Ceren Damar'a, yanında bulunan tabancasını çıkararak ateş etti. Ceren Damar, ağır yaralanırken, öğrenci olayın ardından kaçtı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Damar'a odasında müdahale etti. Sağlık görevlilerinin Damar'a müdahalesi olay yerinde devam ediyor.

Olay sırasında silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içide dışarıya çıktı. Polis, kaçan öğrenciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM, (DHA)

