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Üniversite öğrencisi Aslıhan'ın karaciğeri İzmir'de nakledildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

Antalya'da geçirdiği kaza sonrasında beyin ölümü gerçekleşen genç kızın karaciğer dokusu, İzmir'deki bir hastaya takıldı

İZMİR (AA) - Antalya'da otomobilin çarpmasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince organları bağışlanan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın karaciğer dokusu, İzmir'de tedavi gören Leyla Moğoltay'a nakledildi.

Geçen hafta cumartesi günü geçirdiği kazanın ardından beyin ölümü gerçekleşen Kocapınar'ın ailesinin organlarını bağışlaması üzerine, genç kızdan alınan karaciğer dokusu İzmir'e getirildi.

Doku, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde akut karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören 28 yaşındaki Leyla Moğoltay'a takıldı.

Moğoltay'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Aslıhan Kocapınar, geçen hafta cumartesi akşamı bir otomobilin çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kocapınar'ın beyin ölümünü gerçekleşmişti.

Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi olan Kocapınar'ın, Ankara'da bir çocuğun kalp bulunamadığı için vefat etmesine çok üzüldüğü, yakınlarına "Ölürsem organlarımı bağışlayın, vasiyetimdir." dediği öğrenilmişti.

Ailesi de ölümünün ardından kızlarının organlarını bağışlama kararı almıştı.

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