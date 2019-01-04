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Üniversite öğrencisi bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 12:31 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da üniversite öğrencisi durakta bulduğu ve içinde 6 bin TL olan çantayı sahibine teslim etti.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da üniversite öğrencisi durakta bulduğu ve içinde 6 bin TL olan çantayı sahibine teslim etti. Olay gece saatlerinde Siteler Mahallesi'ndeki otobüs durağında yaşandı. Üniversite öğrencisi Serkan Özçakmak (21) içinde 6 bin TL olan çanta buldu. Özçakmak, polisi arayarak içinde para dolu olan çanta bulduğunu söyledi. Olay yerine gelen polisler çevrede yaptığı araştırmada çantanın sahibine ulaşamadı. Bunun üzerine Özçakmak, çantanın sahibinin geri geleceğini düşünerek durakta beklemek istedi. Yaklaşık 1 saat durakta bekleyen Serkan Özçakmak ve polislerin yanına gelen N.K. isimli kadın çantasını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Polislerin soruşturmasında sahibi olduğu belirlenen çanta N.K.'ye, Özçakmak tarafından verildi. Serkan Özçakmak kendisinin de daha önce çanta kaybettiğini ve çok üzüldüğünü belirterek, "Ben de bir kere çantamı kaybetmiştim zordu. Ama çantayı sahibine teslim ettiğimiz için çok mutluyum" dedi.

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