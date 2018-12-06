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Üniversite öğrencisi Cansu, 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 21:32 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Cansu Aysan, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Aysan, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.

Üniversite öğrencisi Cansu, 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Cansu Aysan, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Aysan, tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen 18 Kasım Pazar günü Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi Cansu Aysan, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Metin B. yönetimindeki 20 PU 238 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda tedaviye alınan üniversite öğrencisi Aysan, 19 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Aysan’ın cenazesi, bugün otopsi yapıldıktan sonra Afyonkarahisar’da toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Üniversite öğrencisi Cansu, 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

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