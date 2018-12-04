Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta üniversite öğrencisi B.Ç. (28), kaldığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği öğrencisi B.Ç.'den bir süre haber alamayan Ankara'daki ailesi ev arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. Bir süre sonra eve gelen arkadaşları B.Ç.’yi yatağında hareketsiz olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından B.Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

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