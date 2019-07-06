HABER

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 05:11 | Son Güncelleme

Sivas’ta kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi arkadaşları tarafından evinde asılmış halde bulundu.

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 2. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın beşinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi 22 yaşındaki Mehmet Y.’den arkadaşları bir süre haber alamadı. Haber alamayan arkadaşları ev sahibine ulaşarak Mehmet Y. hakkında bilgisi olup olmadığını sordu. Ev sahibi ise Mehmet Y. Hakkında bir bilgisi olmadığını ve kendisinin de uzun zamandır görüşmediğini söyledi. Bu durum üzerine Mehmet Y.’nin arkadaşları kendilerinde bulunan anahtar ile eve girdi.

2

Eve giren arkadaşları Mehmet Y.’yi iple asılmış halde buldu. Bu durumun üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince şahsın öldüğü belirlenirken polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından üniversite öğrencisinin cesedi Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Adada tekne beklerken yakalandılar!Adada tekne beklerken yakalandılar!
Üzücü görüntü! Sele kapıldılarÜzücü görüntü! Sele kapıldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas üniversite öğrencisi intihar

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

HDP'li belediyenin şehit yakınlarını işten çıkardığı iddiası! "PKK yandaşları işe alınacak"

İsveç'ten çarpıcı '1915 olayları' açıklaması

İsveç'ten çarpıcı '1915 olayları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AYM'nin yeni üyesi Selahaddin Menteş oldu

Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye!

Göçmenler adada tekne beklerken yakalandı

Adada tekne beklerken yakalandılar!

Kastamonu Taşköprü'de hayvanlar sele kapıldı

Üzücü görüntü! Sele kapıldılar

10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!

10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mecidiyeköy'de metrobüs kazası: 2 yaralı

Mecidiyeköy'de metrobüs kazası!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.