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Üniversite öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 13:25 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yüksek lisans öğrencisi genç kız, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.Olay, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı.

Gaziantep’te yüksek lisans öğrencisi genç kız, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi R.A. (24), sabah saatlerinde tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Genç kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının ölümüyle ilgili kalp krizi ya da sahte alkol şüphesi üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı.
Hayatını kaybeden R.A.’nın cansız bedeninin, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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