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Üniversite öğrencisi genç, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde, makine mühendisliği bölümü öğrencisi Yunus Emre A.'nın (20), denizde bilekleri kesilmiş cansız bedeni bulundu.

Üniversite öğrencisi genç, ölü bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, makine mühendisliği bölümü öğrencisi Yunus Emre A.'nın (20), denizde bilekleri kesilmiş cansız bedeni bulundu. Polis, gencin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, soruşturma çok yönlü sürüyor.
Dün sabah Karapınar sahilinde karaya vurmuş bir erkek cesedi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yunus Emre A.'ya ait olduğunu tespit etti. Bileklerinde kesik olduğu belirlenen Yunus Emre A.'nın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis, üniversiteli gencin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Acı haberin verilmesinin ardından Düzce'den İzmir'e gelen aile, otopsi sonrası oğullarının cenazesini alıp, toprağa vermek üzere memleketlerine götürdü.

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