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Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2020 23:15 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin kaldırıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki kişi denizde boğularak hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

KKTC'de bugün 11.30 sıralarında Alagadi olarak bilinen bölgede denize giren 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan ile 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir dalgalara kapıldı.

GÖZDE NUR BİNBİR'İN CESEDİNE ULAŞILDI

Kıyıdan uzaklaşan Binbir ve Ceylan için olay yerine kurtarma ekipleri geldi. Binbir ve Ceylan dalgalı denizde gözlerden kayboldu. KKTC Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede araştırmalara başladı. Çalışmalar sonrasında Binbir'in cesedine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

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‘DENİZE GİRMEYİN’ UYARISI

Öte yandan KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, "Bugün ve yarın denizlerimizde rüzgârın kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, serinlemek, eğlence veya spor maksatlı denize girilmemesi tavsiye edilir" açıklaması yaptı.

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ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre 4 arkadaş sabah Alagadi bölgesindeki plaja gitti. 11.30 sıralarında denize açılan 4 kişi kıyıdan uzaklaşarak dalgalara kapıldı. Dalgalarla boğuşarak sahile yaklaşan 3 kişiden Mehmet Ceyhan, Gözde Nur Binbir’in açığa sürüklendiğini görünce arkadaşını kurtarmak için geri döndü. 2 arkadaş dalgalar arasında kayboldu.

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