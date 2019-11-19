HABER

Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:38 | Son Güncelleme

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından kaldığı apartta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki akşam kent merkezindeki Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

ÖNCE BOĞMAK İSTEDİ, SONRA DEFALARCA BIÇAKLADI

İddiaya göre, ISUBÜ’de öğrenim gören Güleda Cankel (19) kaldığı apartta, eski erkek arkadaşı tarafından önce boğulmak istendi, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde feci şekilde can verdi.

Talihsiz genç kızın cansız bedeni daha sonra otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, olay sonrasında henüz ismi belirtilmeyen zanlının daha sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

(İHA)

PARTNER Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! Çalışmadan da emekli olabilirsiniz!
3’üncü İstanbul Karagöz Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu3’üncü İstanbul Karagöz Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu
(Özel) İstanbul’da halk otobüsü dehşeti kamerada(Özel) İstanbul’da halk otobüsü dehşeti kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta sevgili genç kız güleda cankel cinayet

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Şırnak'ta teröre ağır darbe

Bakanlık duyurdu! Şırnak'ta teröre ağır darbe

Avcılar’da kimyasal koku alarmı

İstanbul'da 'koku' alarmı

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 kişi öldü

İstanbul'da yangın faciası: 2 ölü

Metrelerce yükseklikte evlendiler!

Metrelerce yükseklikte nikah!

Son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

BM, Bolivya'da taraflar arasında diyalog sağlamaya çalışıyor

BM, Bolivya'da taraflar arasında diyalog sağlamaya çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.