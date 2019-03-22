Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, üniversite öğrencisi Muhammet Nefesoğlu (21), halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek öldü.

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Muhammet Nefesoğlu, dün akşam saatlerinde arkadaşları ile halı sahada futbol oynamak için Devrek ilçesine gitti. Maçın 20'nci dakikasında rahatsızlanan Nefesoğlu, kalbinin sıkıştığını söyleyerek arkadaşlarından yardım istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Muhammet Nefesoğlu, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefesoğlu, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi, hastanede yapılacak otopsiden sonra memleketi Düzce'de toprağa verilecek.

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