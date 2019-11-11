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Üniversite öğrencisi helyum gazı ile intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 21:31 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, başını poşetle bantlayıp içine de helyum gazı vererek intihar etti.Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı 2’nci sınıf öğrencisi Umut T.

Çanakkale’de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, başını poşetle bantlayıp içine de helyum gazı vererek intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı 2’nci sınıf öğrencisi Umut T. (20), merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan evlerinde yalnız olduğu sırada başına poşet geçirip bantladıktan sonra içine tüpten helyum gazı vererek intihar etti. Anne eve geldiğinde oğlunu başında poşetle hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmaları sonucu gencin intihar ettiği belirlendi. Umut T.’nin cenazesi önce Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna, ardından da İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Umut T.’nin bu yıl ÇOMÜ’de kaydını yenilemediği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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