Üniversite öğrencisi işitme engelliler için maske tasarladı

Facebook'ta maskeleri hakkında paylaşımlar yapan Ashley Lawrence, geleneksel maskelerin işitme kaybı yaşayan insanlara uygun olmadığını çünkü ağız bölgesinin kapalı olduğunu ve bu nedenle bu kişilerin dudak okuma yoluyla iletişim kuramadığını ve işaret dilini kullanamadığını anlattı.

Bu aynı zamanda ağızlarını göremedikleri için maske takan birini de anlayamayabilecekleri anlamına geliyor.

Bu sorunu çözmek adına Lawrence, ağız üzerinde şeffaf bir pencere olan maskeler üretti.

Öğrenci, Facebook paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pandemiden hemen önce işitme kaybı olan kişilerin dudak okuyabilmesi/konuşmaları takip edebilmesi için doktorlarının ağzını görebilmelerine yardımcı olacak maskeler yapıldı ve ticarileştirildi. Maske kıtlığı nedeniyle, herkes kendi maskesini yapmaya başladı, ben de şöyle düşündüm: Neden herkes için yapmayayım??é

Lawrence, pazartesi günü maskeler hakkında yaptığı paylaşımdan sonra bir güncelleme paylaştı ve insanların maskelerine verdiği tepki karşısında "tam anlamıyla şaşkına döndüğünü" söyledi.