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Üniversite öğrencisi kardeşini bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 18:24 | Son Güncelleme

Tokat'ta tıp fakültesi öğrencisi kardeşini öldüren, annesini de yaralayan zanlı gözaltına alındı

Tokat'ta bir üniversite öğrencisi, kardeşini bıçaklayarak öldürdü, annesini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi'nde bir apartmanda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan A, mutfakta temizlik yapan annesi Fatma A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından Hasan A, annesini boğazından bıçakla hafif yaraladı.

Hasan A, diğer odada ders çalışan ve kavgayı duyunca mutfağa gelen kardeşi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Sefa A'yı da bıçakladı.

Anne ve oğlu ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefa A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, annesi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan Hasan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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cinayet kardeş Tokat

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