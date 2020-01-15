HABER
  4. Üniversite öğrencisi köpeğini tekmeleyen teknikerin burnunu kırdı

Üniversite öğrencisi köpeğini tekmeleyen teknikerin burnunu kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 08:19 | Son Güncelleme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hakan Kayıran (21), iddiaya göre köpeğini tekmeleyen aynı üniversitede tekniker H.S. ile tartışmaya başladı. Yaşanan arbedede H.S.'nin burnu kırılırken, okul idaresi tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılan Kayıran, "Hayvanlar da can taşıyor. İlk önce o köpeğimi darp etti. Okul idaresinin olaya böyle bakmasını istiyorum" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hakan Kayıran (21), geçen yıl 30 Aralık günü, sınav zamanı olması ve Fransız bulldog cinsi 'Deyzi' isimli köpeğini bırakacak kimse olmaması nedeniyle yanında okula götürdü. Okul bahçesinde arkadaşlarıyla sohbet eden Kayıran, iddiaya göre, aynı yüksekokulda tekniker olarak görev yapan H.S.'nin köpeğini tekmelediğini fark etti. İkili arasındaki sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede burnu kırılan H.S., MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Öğrenci Kayıran ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Kayıran hakkında, ayrıca MSKÜ Meslek Yüksekokulu yönetimince disiplin soruşturması başlatıldı.

'OKUL İDARESİNİN OLAYA BÖYLE BAKMASINI İSTİYORUM'

Yaşadıklarını anlatan, köpeğinin saldırgan bir ırk olmadığını belirten Kayıran, "Okulun bahçesinde serbest bıraktım. Olay yaşanmadan önce birkaç kişi köpeği sevdi. Arkadaşımla sohbet ediyordum. Sağ tarafıma döndüğümde birisinin Deyzi'yi tekmelediğini gördüm. Karşılıklı olarak birbirimize hakaret ettik. Kavgamızın ardından H.S., karakola giderek benden şikayetçi oldu. Okuldan uzaklaştırma cezası alacağım. Böyle bir şey yapmam doğru değildi ama Deyzi'ye de öyle vurulduğunu görünce kendimi tutamadım. Olay olduktan sonra karşı taraftaki kişi, 'Ben köpeğe vuruyorum sen insana vuruyorsun' dedi. Köpekler de bir canlı. İlk önce o köpeğimi darp etti. Okul idaresinin olaya böyle bakmasını istiyorum" dedi.

Öte yandan H.S. ise konuyla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBikiniyi çıkardıBikiniyi çıkardı
3 nesil kalaycılık mesleğini sürdürüyor3 nesil kalaycılık mesleğini sürdürüyor
Nesli tükenme riski altında olan karıncayiyenlere özenli bakımNesli tükenme riski altında olan karıncayiyenlere özenli bakım
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

'Ateşkes sona erdi, savaş devam edecek'

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kabristandaki yönleri farklı mezarlar görenleri şaşırtıyor

Mezarlıkta şaşırtan görüntü

Ankara'da kredi çetesine operasyon

Ankara'da kredi çetesine operasyon

Beyoğlu'nda sabaha karşı korkutan yangın

Beyoğlu'nda sabaha karşı korkutan yangın

Libya'da Hafter milisleri Trablus'ta roket saldırısı düzenledi

Hafter milislerinden Trablus'ta roketli saldırı

Evinin önünde uyuşturucu satanları uyaran polis babası, dehşeti yaşadı

Polis babası gece vakti dehşeti yaşadı

Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginlik! Yaralılar var

Lübnan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında gerginlik! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.