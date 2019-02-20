HABER

Üniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

BOLU'da, üniversite öğrencisi Rıfat S.

Üniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, üniversite öğrencisi Rıfat S. (21), sulama kanalının üzerine kurulu köprünün korkuluklarına iple asılı bulundu. Polis, olayın intihar olduğu üzerinde duruyor.
Olay, sabah saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Dereboyu Sokak'ta meydana geldi. Mahalle muhtarı Mehmet Özbey, saat 08.00 sıralarında muhtarlık ofisine giderken, sulama kanalının üzerine kurulu köprünün korkuluklara asılı halde bir erkek gördü. Özbey, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, asılı olan kişinin üniversite öğrencisi Rıfat S. olduğu tespit edildi.
Rıfat S.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, itfaiye tarafından bulunduğu yerden alınarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.
Olayın intihar olduğu üzerinde durulurken, polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Üniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulunduÜniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulunduÜniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulunduÜniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulundu

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş Tesadüfen bulundu! Yıllardır sır gibi saklanıyormuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Türkiye açıklaması!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Ünlü spikerden müjdeli haber!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.