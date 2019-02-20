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Üniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİSİYDİ Bolu'da köprüde asılı cesedi bulunan Rıfat S.'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi.

Üniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulundu (2)

KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİSİYDİ
Bolu'da köprüde asılı cesedi bulunan Rıfat S.'nin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Aynı zamanda üniversitenin Amerikan futbolu takımında oynayan Rıfat S.'nin gayet neşeli olduğu ve bilinen bir sorununun olmadığı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Üniversite öğrencisi köprü korkuluklarına asılı bulundu (2)

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