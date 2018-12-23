Üniversite öğrencisi, lösemi teşhisinden 10 gün sonra öldü

Doktorların durumundan şüphelendiği ve ilgili polikliniğe yönlendirdiği Uğur'un hastane tetkiklerinde lösemi olduğu belirlendi.

Cenaze törenine, Uğur’un yakınlarının yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.

Baba Celal Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenim gören oğlunun vize sınavları sonrası 10 gün önce köyüne geldiğini ve diş etindeki kanama nedeniyle hastaneye gittiğini söyledi.

Burada yapılan tetkiklerle oğluna lösemi teşhisi konulduğunu ifade eden Uğur, "Her şey 10 günde yaşandı. 10 gün öncesine kadar hiçbir şey yoktu. Diş etinde kanama vardı. Diş doktoru şüphelendi ve başka doktora yönlendirdi. Meğer oğlum kansermiş, kısa zamanda kaybettik. Acımız çok büyük." diye konuştu.

