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Üniversite öğrencisi, lösemi teşhisinden 10 gün sonra öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

Bartın'da diş eti kanaması şikayetiyle hastaneye başvuran ve lösemi teşhisi konulduktan 10 gün sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi son yolculuğa uğurlandı

Bartın'da, diş eti kanaması şikayetiyle gittiği sağlık merkezinden sevk edildiği hastanede lösemi teşhisi konulduktan 10 gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Melih Uğur'un cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Melih Uğur, yaklaşık 10 gün önce diş etindeki kanama nedeniyle Bartın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne başvurdu.

Doktorların durumundan şüphelendiği ve ilgili polikliniğe yönlendirdiği Uğur'un hastane tetkiklerinde lösemi olduğu belirlendi.

Hastalığının belli olmasının ardından Zonguldak Bülent Ecevit Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Uğur, dün hayatını kaybetti.

Hastane morgundan alınan Uğur'un cenazesi, Bartın merkeze bağlı Terkehatipler köyündeki evine getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Uğur'un cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze töreninde, Melih Uğur'un babası Celal ile kardeşi Çağatay Uğur'un güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Cenaze törenine, Uğur’un yakınlarının yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.

Baba Celal Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenim gören oğlunun vize sınavları sonrası 10 gün önce köyüne geldiğini ve diş etindeki kanama nedeniyle hastaneye gittiğini söyledi.

Burada yapılan tetkiklerle oğluna lösemi teşhisi konulduğunu ifade eden Uğur, "Her şey 10 günde yaşandı. 10 gün öncesine kadar hiçbir şey yoktu. Diş etinde kanama vardı. Diş doktoru şüphelendi ve başka doktora yönlendirdi. Meğer oğlum kansermiş, kısa zamanda kaybettik. Acımız çok büyük." diye konuştu.

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