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  4. Üniversite öğrencisi Sibel Ünli neden intihar etti? Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli neden intihar etti? Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intihar etmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Emniyet 'Sibel Ünli neden intihar etti?' sorusuna yanıt ararken soruşturmayı derinleştirdi. Son dakika haberine göre Ünli'nin ailesi ifade verirken, acılı annenin ifadesinde kızının sara hastası olduğunu ve fiziksel engellerinin bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli neden intihar etti? Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi

Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamını yitirmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Samatya'da denizde cesedi bulunan Ünli'nin ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ailesinin ifadesine başvurdu.

SİBEL ÜNLİ'NİN ANNESİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ünli'nin annesi Ayşe Ünli'nin, kızının sara hastası olduğunu ve fiziksel engellerinin bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Kızının, çeşitli nedenlerle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi gördüğünü anlatan anne Ünli, vefat ettiğini 4 Ocak'ta polislerden öğrendiklerini beyan ettiği aktarıldı.

SİBEL ÜNLİ NEDEN İNTİHAR ETT?

Ablası Zeynep Duman'ın da ifadesinde, kardeşinin psikolojik sorunlar ve platonik bir aşk sebebiyle yaşamına son vermiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Öte yandan ailesinin, Sibel Ünli ile ilgili 3 Ocak'ta polise kayıp başvurusu yaptığı bildirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
intihar İstanbul Üniversitesi öğrenci Sibel Ünli

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