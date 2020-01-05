Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz cuma günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni Samatya Sahili'nde denizden çıkarıldı. 20 yaşındaki genç kızın Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın ardından ise Ünli'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Buna göre Ünli'nin uzun süredir iş bulamadığı için depresyona girdiği ileri sürüldü. Kahreden olayın ardından da genç kızın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı paylaşımlar da gündem oldu.

"BİR LİRAYA KARNIMI DOYURABİLİR MİYİM?"

Sibel Ünli'nin bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadeleri dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamına son veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Sibel Ünli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç kızın ağabeyi Aydın Ünli ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Sibel Ünli'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi.