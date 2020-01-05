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  4. Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 19:10 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni bulunmuştu. İş bulamadığı için yaşamına sona veren Sibel Ünli'nin sosyal medyadaki mesajları yürek yaktı. Sibel Ünli'nin "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ifadeleri dikkat çekti.

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz cuma günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni Samatya Sahili'nde denizden çıkarıldı. 20 yaşındaki genç kızın Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın ardından ise Ünli'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Buna göre Ünli'nin uzun süredir iş bulamadığı için depresyona girdiği ileri sürüldü. Kahreden olayın ardından da genç kızın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı paylaşımlar da gündem oldu.

"BİR LİRAYA KARNIMI DOYURABİLİR MİYİM?"

Sibel Ünli'nin bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadeleri dikkat çekti.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamına son veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Sibel Ünli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç kızın ağabeyi Aydın Ünli ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Sibel Ünli'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi.

MANSUR YAVAŞ'TAN SİBEL ÜNLİ MESAJI

Öte yandan çok sayıda kişi de Ünli'nin ölümünün ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genç kızın bir mesajını alıntılayıp "Hayatın üzerine yıktığı zorluklara dayanamayan gencecik bir yürek yaşamına son verdi. #SibelÜnli kızımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Suni gündemlerden kurtulup insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir Türkiye için el ele vermeliyiz" paylaşımında bulundu.

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA

Sanatçı Haluk Levent de paylaşımında "Yazıyorsunuz görüyorum çok üzüldüm #SibelÜnli için! Bu öğrenciler için 'Ahbap olarak ne yapabiliriz?' diye düşündüm. Ahbap yönetimi ile görüştüm. Pazartesi açıklanacak 50 kişilik aylık 300 TL bursu 100 kişiye çıkarma kararı aldık. Umarım gelecek yıl 500 olur sonra 5 bin olur" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NE KADAR UTANDIM İNSANLIĞIMDAN.ELEKTRİĞE ÇARPILMIŞIM GİBİ HER TARAFIM SIZLADI.KIZIM YA NEDEN HABER VERMEDİN YETKİLİLERE
akp bak bak utan utan ki dünya utansın 20 yaşinda kız çoçugu yaşamak istiyordu olmadi okumak istiyordu olmadı neden aç kız aç parası yok senın sarayın var 90 bın tl maaşin var bu dünyada öteki dünyada allah var hesap var sana kim hesap sormak bu dünyada allahım büyük
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