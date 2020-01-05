Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz cuma günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cansız bedeni Samatya Sahili'nde denizden çıkarıldı. 20 yaşındaki genç kızın Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi.
Olayın ardından ise Ünli'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Buna göre Ünli'nin uzun süredir iş bulamadığı için depresyona girdiği ileri sürüldü. Kahreden olayın ardından da genç kızın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı paylaşımlar da gündem oldu.
Sibel Ünli'nin bu paylaşımlarından birinde "Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş" ve "Gidecek bir yerim yok, yaşamaya değer bir hayatım da" ifadeleri dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamına son veren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Sibel Ünli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç kızın ağabeyi Aydın Ünli ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Sibel Ünli'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi.
Öte yandan çok sayıda kişi de Ünli'nin ölümünün ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genç kızın bir mesajını alıntılayıp "Hayatın üzerine yıktığı zorluklara dayanamayan gencecik bir yürek yaşamına son verdi. #SibelÜnli kızımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Suni gündemlerden kurtulup insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir Türkiye için el ele vermeliyiz" paylaşımında bulundu.
Hayatın üzerine yıktığı zorluklara dayanamayan gencecik bir yürek yaşamına son verdi. #SibelÜnli kızımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 5, 2020
Suni gündemlerden kurtulup insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir Türkiye için el ele vermeliyiz. pic.twitter.com/39pHDrqB5r
Sanatçı Haluk Levent de paylaşımında "Yazıyorsunuz görüyorum çok üzüldüm #SibelÜnli için! Bu öğrenciler için 'Ahbap olarak ne yapabiliriz?' diye düşündüm. Ahbap yönetimi ile görüştüm. Pazartesi açıklanacak 50 kişilik aylık 300 TL bursu 100 kişiye çıkarma kararı aldık. Umarım gelecek yıl 500 olur sonra 5 bin olur" ifadelerini kullandı.
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