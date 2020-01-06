Üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ölümü

İSTANBUL (AA) - Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin ağabeyi Aydın Ünli, son 3 yılda birden fazla intihar girişinde bulunan kardeşinin ağır depresyon tanısıyla iki kez hastaneye yatırıldığını kaydetti.

Ünli’nin babası Zeki Ünli ve ağabeyi Aydın Ünli, Güngören'deki Batman İli Sason Teraşlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneğinde taziyeleri kabul etti.

Sosyal medyada ve başka mecralarda ailelerinin onurunu rencide eden, kardeşinin hatırasına hakaret eden birçok paylaşım yapıldığına dikkati çeken Ünli, bunun kendilerini çok üzdüğünü bu nedenle açıklama yapma ihtiyacı hissettiklerini aktardı.

Ailelerinin yaşadığı elim hadisenin ulusal gündemde ve sosyal medyada fütursuzca kullanılmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Ünli, kardeşi Sibel'in yaklaşık 1 yaşında geçirdiği ağır ateşli hastalık sonrası günlerce hastanede kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu hastalık sonrası tekrarlanan sara krizlerini farklı zamanlarda yaşamış ve antiepileptik tedaviler almıştır. Ergenliğe girmeye başladığı süreçten itibaren çeşitli duygu durum bozuklukları yaşamıştır. Kardeşimiz bu durumdan dolayı psikiyatri doktorlarına götürülmüştür. Kardeşimizin çeşitli tedaviler alması sağlanmıştır. Buna rağmen son 3 yıldır birden fazla olan başarısız intihar girişimlerinde bulunmuştur. İntihar girişimlerinden sonra major (ağır) depresyon tanısıyla 2 defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları servisine yatırılmıştır. Önerilen tedavileri hastane dışında da sürdürmesi için ailesi ve yakın arkadaşları tarafından kendisine destek olunmuştur. Düzenli olarak psikolog ile görüşmesine olanak sağlanmıştır. Tüm bunlara rağmen ailecek yaşadığımız sosyoekonomik durum, kardeşimizin sosyal ağlarda maruz kaldığı siber zorbalık ile duyarlı ve hassas kişilik yapısı kendisinin yaşama azmini bitirmiştir."