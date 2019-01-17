Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümü

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davayı, 6 Şubat'ta başlayacak ilk duruşmadan son duruşmaya kadar takip edeceğini belirtti.

Tığlı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in hayallerini gerçekleştirebilmek için hem çalıştığını hem de üniversite eğitimine devam ettiğini dile getirdi.

"Her insan gibi onun da yaşamak için binlerce sebebi vardı. Ne yazık ki öldü, öldürüldü." diyen Tığlı, Şule'nin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporun, olaydan 164 gün sonra yazılabildiğini söyledi.

Tığlı, bu cinayetin, kadın cinayetlerinin ne ilki ne de sonuncusu olduğunu ifade ederek, "Kamuoyunda Şule Çet'in öldürüldüğünün değil de o saatlerde neden o plazada olduğunun sorgulanması, kutuplaştırılan toplumun nerelere geldiğinin en büyük göstergesidir." diye konuştu.

2000'li yıllardan itibaren katilin, tecavüzcünün ve hırsızın korunduğu, mağdurların ise şüpheli görüldüğü bir sistem yaratıldığını savunan Tığlı, "Soruşturmanın ilerlemesinde büyük katkısı olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a ve hazırladığı iddianameyle vicdanların sesi olan savcı Aykut Hüseyin Koca'ya teşekkür ediyorum. Yalnız olmadıklarını, 6 Şubat'ta başlayacak ilk duruşmadan son duruşmaya kadar onların yanında olacağımı ve bu davayı sonuna kadar takip edeceğimi beyan ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.