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Üniversite öğrencisi, terör örgütü propagandasından adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 19:12 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., adliyeye sevk edildi.

Üniversite öğrencisi, terör örgütü propagandasından adliyede

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi Ö.D., adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla Erciyes Üniversitesi İnşaat Bölümü öğrencisi Ö.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel fotoğraf ve dokümana el konuldu. Ö.D., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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