Üniversite öğrencisi yüzmek için girdiği ırmakta kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışma başlatıldı.

Ankara Üniversitesinden bir grup öğrenci kamp yapmak için Köprülü Kanyon Merkezi'ndeki Beşkonak Mahallesi'ne geldi.

Burada serinlemek için Köprüçayı Irmağı'na giren öğrencilerden Bekir Hekim, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Hekim'in arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma, itfaiye, İHH Arama Kurtarma ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

JAK ekiplerinden 3 dalgıç ırmakta, diğer ekipler ise ırmağın çevresinde arama çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından, Oluk Köprü Mevkisi'ndeki dip akıntısının çok kuvvetli olması nedeniyle çalışmaya ara verdi.

Ekiplerin arama çalışmasına yarın devam edeceği öğrenildi.

