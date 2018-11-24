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Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 09:29 | Son Güncelleme

Kıbrıs Girne'de bir üniversite öğrencisi komşusunun 15 yaşındaki kızına tecavüz etmekle suçlandı. Zanlı hakkında delil bulunamadığı için serbest bırakıldı. Zanlı suçlamaları kabul etmemiş, genç kızın psikolojik sorunları olduğunu öne sürmüştü.

Üniversite öğrencisine şok suçlama! Komşu kızıyla zorla...

Girne’ye bağlı Alsancak’ta komşusunun 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi S.U.C. (E) soruşturma amaçlı 5 gün tutuklu kaldıktan sonra aleyhinde henüz delil bulunamadığı gerekçesi ile mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. Son olarak hakkında 2 gün ek tutukluluk süresi alınan zanlı, doktor raporları hazır olmadığı için serbest kaldı.

YENİDEN TUTUKLANABİLİR

Polis, 15 yaşındaki genç kız ile ilgili gerekli doktor raporlarını temin ettikten sonra, eğer suç unsuru bulursa zanlı yeniden tutuklanacak.

Girne’de hafta sonu tutuklanan zanlı aleyhine tecavüz suçlaması getirilmişti. Komşusunun kızına tecavüz ettiği öne sürülen zanlı, anne ve kızın şikayeti üzerine tutuklanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Kıbrıs Girne

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