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Üniversite öğrencisinin acı ölümü! Sınav için gittiği Ankara'da...

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2020 18:34 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, sınav için gittiği Ankara’da kaldığı evde ölü bulundu. Gencin, beynine emboli atması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Üniversite öğrencisinin acı ölümü! Sınav için gittiği Ankara'da...

Edinilen bilgiye göre, Ankara Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2.sınıf öğrencisi Akın Yarar (20), geçtiğimiz günlerde sınavları için Ankara'ya gitti. Otobüs biletini alan ve salı günü geri dönmesi beklenen Yarar’a ulaşamayan ailesi, polisi arayarak yardım istedi.

POLİS EKİPLERİ, HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

İhbar üzerine Yarar'ın kaldığı eve giden polis ekipleri, genci hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yarar'ın öldüğünü belirlendi. İlk Beyninde emboli atması sonucu öldüğü belirlenen genç öğrencinin cenazesi tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli'ne gönderildi.

Akın Yarar’ın cenazesi, İzmit Yuvam Akarca Tepe Başı Camii'nde ikindi namazında müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kent Mezarlığında toprağa verildi. (İHA)

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