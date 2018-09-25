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Üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 18:05 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunmasına ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Ara karar verilen duruşmada, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üniversite öğrencisi Ramazan Fırat'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu 3 sanığın bu hallerinin devamına karar verildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin ile maktul Ramazan Fırat'ın ağabeyi Mehmet Sait ve babası Abuzer Fırat avukatlar katıldı.

Mahkeme Başkanı Mücahit Koçak tarafından mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla başlayan duruşmada, belgelere ilişkin savunmalar alındı.

Cumhuriyet Savcısı Necati Yiğit Midilli, mütalaasında "Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Çetin, savcılık mütalaasına karşı savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Adli kontrol şartı ile serbest iken hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından teslim olduğu ve kaçmadığını belirten Çetin adli kontrol şartı ile tekrardan tahliyesini talep etti.

Sanıklar Tavut ve Karakuş da gelen belgeler ve savcılık mütalaasına karşı savunmada bulundu.

Sanık avukatlarının da savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Koçak, kriminal incelemenin ardından banyo giderinde DNA'sı tespit edilemeyen kan örneği hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Kan Lekesi Model Analiz Şubesi'ne yazılan müzekkere cevabının, adli emanetteki dijital materyallerin inceleme tutanaklarının dosyaya gelmediğini bildirdi.

Öte yandan sanık ve tanık ifadelerine göre fail şüphesi olarak görülen E.K hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Koçak, soruşturma konusu ve detaylarına ilişkin müzekkere yazılarak cevaplarının bekleneceğini kaydetti.

Ara kararını açıklayan mahkemeye heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 25 Aralık tarihine ertelendi.

- Olay

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Ramazan Fırat'ın, 4 Mart 2015'te odasında hareketsiz yattığını gören ev arkadaşları durumu polise bildirmiş, Fırat'ın boynundan bıçaklanarak ve bilekleri kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ev arkadaşları Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin tutuklanmış, delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmış, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine şüpheliler yeniden tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma sonunda haklarında dava açılan 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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