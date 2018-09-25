Üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üniversite öğrencisi Ramazan Fırat'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu 3 sanığın bu hallerinin devamına karar verildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin ile maktul Ramazan Fırat'ın ağabeyi Mehmet Sait ve babası Abuzer Fırat avukatlar katıldı.

Mahkeme Başkanı Mücahit Koçak tarafından mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla başlayan duruşmada, belgelere ilişkin savunmalar alındı.

Cumhuriyet Savcısı Necati Yiğit Midilli, mütalaasında "Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Çetin, savcılık mütalaasına karşı savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Adli kontrol şartı ile serbest iken hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından teslim olduğu ve kaçmadığını belirten Çetin adli kontrol şartı ile tekrardan tahliyesini talep etti.