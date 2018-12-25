Üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, üniversite öğrencisi Ramazan Fırat'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin ile maktulün babası Abuzer ve ağabeyi Mehmet Sait Fırat ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla başlayan duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme"den kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Tavut, savunmasında, ilk duruşmadan bu yana suçsuz olduğunu savunduğunu, bildiklerini eksiksiz bir şekilde mahkeme huzurunda anlattığını ve kimseden hiçbir şey gizlemediğini söyledi.

Ölü bulunan Fırat'ın çok yakın arkadaşı olduğunu anlatan Tavut, "Dertleştiğim, konuştuğum arkadaşıma karşı böyle bir cani olayı işlemem mümkün değildir. Ben böyle bir lekenin altında kalabilecek bir şey yapmadım. Her şeyimi kaybetmeme rağmen yine suçsuz olduğumu söylüyorum." diye konuştu.