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Üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 20:15 | Son Güncelleme

Kırklareli'de, üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunmasına ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, üniversite öğrencisi Ramazan Fırat'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin ile maktulün babası Abuzer ve ağabeyi Mehmet Sait Fırat ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla başlayan duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme"den kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Tavut, savunmasında, ilk duruşmadan bu yana suçsuz olduğunu savunduğunu, bildiklerini eksiksiz bir şekilde mahkeme huzurunda anlattığını ve kimseden hiçbir şey gizlemediğini söyledi.

Ölü bulunan Fırat'ın çok yakın arkadaşı olduğunu anlatan Tavut, "Dertleştiğim, konuştuğum arkadaşıma karşı böyle bir cani olayı işlemem mümkün değildir. Ben böyle bir lekenin altında kalabilecek bir şey yapmadım. Her şeyimi kaybetmeme rağmen yine suçsuz olduğumu söylüyorum." diye konuştu.

Duruşmada, sanıklar Karakuş ve Çetin de gelen belgeler ve savcılık mütalaasına ilişkin eski savunmalarını tekrar ettiklerini bildirdi.

Sanık ve avukatların savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, adli tıp raporunun tüm taraflarca detaylı olarak incelenmesine, dosyanın adli tıp kurumundan fiziki olarak dönüşünün beklenmesine ve maktul Fırat'ın cep telefonuna ait HTS kayıtlarının istenmesine karar vererek, duruşmayı 18 Şubat 2019'a erteledi.

- Olay

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Ramazan Fırat'ın, 4 Mart 2015'te odasında hareketsiz yattığını gören ev arkadaşları durumu polise bildirmiş, Fırat'ın boynundan bıçaklanarak ve bilekleri kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ev arkadaşları Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin tutuklanmış, delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmış, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine şüpheliler yeniden tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma sonunda haklarında dava açılan 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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