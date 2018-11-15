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Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü bıçakla öldüren sanığın yargılandığı davaya devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Günhan Öztürk ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Tanık K.D, olay yerine yakın büfenin işletmecisi olduğunu söyleyerek, şahit olmadığı olayı bir gün sonra öğrendiğini belirtti.

Sanığın dedesi S.Ö, tanık olarak verdiği beyanında, oğlu ve torunuyla aynı binada yaşadığını, olay yerine gelen polislerden torununun kız arkadaşını öldürdüğüne ilişkin bilgi aldığını, olayı görmediğini kaydederek, o akşam binaya giren çıkarken kimseye rastlamadığını, Zülal Tütüncü'yü hiç görmediğini, binada herhangi bir ses de duymadığını anlattı.

Sanığın kız arkadaşı olup olmadığını da bilmediğini beyan eden S.Ö, "Olayı öğrendiğimde inanamadım. Torunumun böyle bir olaya karışacağına inanamadım. Polisler olay yerinde inceleme yaparken dışarıda bekledim. Bir polisin amirine hitaben, 'Günhan, polise teslim olmuş. Suç aleti de yanında' demesiyle polisin cep telefonundaki görüntüde, suç aleti olduğu iddia edilen kılıç ile kılıfını gördüm. Daha önce oğlumun evinde böyle bir kılıç görmemiştim. Sonra Günhan'ın babasıyla görüştüğümde oğlumun merakından bir kılıç aldığını ve kılıcı yatağının altında sakladığını öğrendim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de 18 Aralık 2017'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü, Günhan Öztürk tarafından öldürülmüştü.

Tutuklanan Öztürk hakkında "kasten adam öldürme" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.

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