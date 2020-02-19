HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olduktan sonra, 'kimliğini almak için' gitmiş

Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olduktan sonra, 'kimliğini almak için' gitmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 11:35 | Son Güncelleme

Sivas’ta üniversite öğrencisinin devrilen halk otobüsünün altında sıkışarak hayatını kaybettiği trafik kazasının davası görülmeye başlandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan lüks otomobilin sürücüsü kaçış gerekçesi olarak, evine kimliğini almak için gittiği söyledi.

Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olduktan sonra, 'kimliğini almak için' gitmiş

Sivas'ta 18 Ekim 2019 gecesi meydana gelen kazada, lüks otomobili ile kavşağa kontrolsüz giriş yapan H.R.A. isimli İranlı iş adamı, M.B. yönetimindeki halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs yoldan çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Emel Duruduygu, devrilen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası her iki sürücü de taksirle ölüme sebep oldukları gerekçesi ile tutuklandı. Olaydan bir süre sonra halk otobüsü şoförü M.B. ara tahliye kararı ile tahliye oldu. Sürücüler bugün Sivas Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkartıldı.

Duruşmada kaza sonrası olay yerinden ayrılan lüks aracın sürücüsü İranlı iş adamının ifadeleri dikkat çekti. Sanık H.R.A. ifadesinde kaza sonrası olay yerinden kaçmadığını hastanede işlem yaptırabilmek için kimliğini almak için evine gittiğini söyledi.

AW940755_01

Sanık ifadesinde, arkadaşını evine bıraktığını oradan da kızımı görmeye gittiğini belirterek yola çıkmadan önce sağı solu kontrol ettiğini ve araç görmediğini söyledi. Sanık sol tarafında bulunan sitenin görüş açısını kapattığını, yola giriş yapmadan hızını yavaşlattığını belirterek hareket etmek istediği anda otobüsle çarpıştığını söyledi. Sanık, çarpışma sonrası aracının kaldırım ile otobüs altında kaldığını ve yola girmeden frene bastığını, selektör yaptığını ve kornaya bastığını söyledi. Hızının yavaş olduğunu ve aracının spor olduğu için otobüsün kamera açısına girmemiş olabileceğini belirten sanık, kaza sonrası çevreden geçenlerin kendisini araçtan çıkardığını dile getirdi.

AW940755_03

EVE, KİMLİĞİNİ ALMAYA GİTMİŞ

Kaza sonrası arkadaşlarını aradığını ve arkadaşlarının gelerek kendisini olay yerinden hastaneye götürmek için ayrıldıklarını belirten sanık, yanında kimliği olmadığı için hastanede tedavi olamayacağını düşünerek kimliğini almak için eve gittiklerini söyledi. Evden aşağı indiğinde polis ekiplerinin kapının önünde olduğunu belirten sanık, polislerin kendisini aldığını ve ifadeye götürdüğünü söyledi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ PATLAYAN CAMDAN FIRLADI

Sanık halk otobüsü şoförü M.B., selektör yaparak aşağı doğru indiğini ve aracı görmediğini belirterek aracın bir anda otobüse vurduğunu söyledi. Otobüs’ün hızının 50 kilometre olduğunu ve şahsın araçla otobüse 2 kez vurduğunu belirten sanık, çarpışma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Kaza sonrası aracı sağa doğru meyillendiğini ve aracın kaldırıma çarpması ile aracın ön camının patladığını belirten sanık, üniversite öğrencisinin patlayan camdan fırladığını söyledi.
Duruşma sanıkların dinlenmesinin ardından diğer tanıkların da dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Kazaya karışan İranlı iş adamının tutukluluğuna devam edildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi Tüm dünyada koruma altında! Erzincan'da böyle görüntülendi
Diyarbakır’da korkunç kaza! Aracın arka camından içeri girdiDiyarbakır’da korkunç kaza! Aracın arka camından içeri girdi
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas Emel Duruduygu

En Çok Okunan Haberler

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda ne konuştu?

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Bursa'da uzman çavuşa saldırı! Arkasından yaklaşıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yangında vücudu yanan ve dumandan etkilenen bebek yaşam savaşını kaybetti

Yangında vücudu yanan ve dumandan etkilenen bebek yaşam savaşını kaybetti

Hulusi Akar'dan son dakika İdlib açıklaması: Gözlem noktalarının geri çekilmesi söz konusu değil

Bakan Akar noktayı koydu: Kesinlikle söz konusu değil

Şehit edilen Altuğ Verdi soruşturmasında 2 FETÖ'cü itirafçı oldu

Kilit davada 2 FETÖ'cü itirafçı oldu

Diyarbakır’da korkunç kaza! Aracın arka camından içeri girdi

Diyarbakır’da korkunç kaza! Aracın arka camından içeri girdi

FETÖ'nün Akıncı Üssü'ndeki 'sivil imamı' Kemal Batmaz hakkında yeni detaylar

Kemal Batmaz hakkında yeni detaylar

Nikah memuruna 'zimmet' suçlaması! Her şeyi itiraf etti

Nikah memuruna 'zimmet' suçlaması! Her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.