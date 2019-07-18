Üniversite okuyor sandığı oğlunu uçurumda ölü buldu

Antalya Güver Uçurumu’nda, üzerinden üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a ait kimlik ve fotoğrafların çıktığı cesedin, adli tıp morgunda incelenmesi sürüyor. Çürümüş haldeki cesedin oğluna ait olduğunu, kıyafetlerinden ve kimliğinden tespit edebildiğini söyleyen baba İhsan Yıldız ise, üniversite okuyan oğlunun ikinci dönem hiç okula gitmediğini, harç parasını dahi yatırmadığını söyledi. Acılı baba, Adana’daki 8 yaşındaki en küçük oğlunun hiçbir şeyden haberi olmadığını belirtip, “Küçük kardeşi, ‘Abim Kurban Bayramı’na gelecek diyor’. Ben nasıl söyleyeceğim bunu ufak oğluma” diyerek uzun süre gözyaşı döktü. 15 Temmuz Pazartesi günü, Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu’ndaki kanyonda bir erkek cesedi olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirmiş, bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edilmişti. İlk etapta çıkartılamayan ceset için bir gün sonrası çalışmalar sabah erken saatlerde tekrar başlatıldı. Yaklaşık 150 metre derinlikte bulunan cesedin yanına iple inildi. Dört saatlik çalışmanın ardından ceset, üzerine konulduğu sedyeyle uçurumdan çıkarıldı. Ceset kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü.

Cesedin çıkartılışını izlemişti

Cesedin yaklaşık iki ay önce bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a ait olma ihtimaline karşı baba İhsan Yıldız da Güver Uçurumu’nda çalışmaları incelemişti. Yüz kısmı tanınmayacak şekilde olan cesedin üzerinde yapılan incelemede Eyyüphan Yıldız’a ait kimlik ve fotoğraf çıktı. Adli tıp morguna kaldırılan çürümüş cesedi teşhis edemeyen bana, sadece üzerinden çıkan kimlik, fotoğraf ve kıyafetlerin oğluna ait olduğunu söyleyebildi.

Babadan DNA örneği için kan alındı

Antalya Adli Tıp Morgu’nda tutulan cesedin, otopsi için İstanbul Adli Tıp Morgu’na gönderilerek araştırılacağı öğrenilirken, babadan da DNA örneği için kan örnekleri alındı. Yaklaşık 1-2 aylık bir araştırma sonucu cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin tam teşhis edileceği belirtildi.

Cesedin oğluna ait olduğunu kabullendiğini belirten acılı baba İhsan Yıldız ise, olayın intihar olduğuna inanmadığını söyledi. ‘Benim oğlum 2 metre hendekten bile atlayamaz. 150 metreye niye atlasın’ diyen Yıldız, “Kesinlikle intihar filan değil. Bunun açığa çıkması için İstanbul’daki otopsi sonuçlarını bekleyeceğiz. Şu anda ne olduğu belli değil ama benim oğlum olduğu şöyle belli; ayakkabısı, tişörtü solmuş kendi de tanınmayacak şekilde ama cüzdanı, banka kartları, içerisindeki resmi var” dedi.