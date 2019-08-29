HABER

Üniversite ormanı bilimsel yöntemlerle rehabilite ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi (EÜ) arasında imzalanan ve kampüs alanı içindeki 47,78 hektarlık ormanlık alanın bakımını kapsayan protokol gereği bölgede bakım çalışmaları başladı.

Üniversite ormanı bilimsel yöntemlerle rehabilite ediliyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi (EÜ) arasında imzalanan ve kampüs alanı içindeki 47,78 hektarlık ormanlık alanın bakımını kapsayan protokol gereği bölgede bakım çalışmaları başladı. İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, “Toprak tahlili yapıp o toprağa uygun türlerle kuruyan ağaçları değiştireceğiz. Kampüs içinden geçen enerji nakil hattı vardı, hat kaldırılınca yeri boş kaldı. O hattın bulunduğu bölgede de ağaçlandırma yapacağız” dedi.
İzmir’in kent merkezinde en geniş kapsamlı ormana sahip olan Ege Üniversitesinde (EÜ) ağaçlar kapsamlı bakıma alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir yandan kurumuş ağaçları temizlerken bir yandan da bakım ve budama yapıyor. Ege Üniversitesinde Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan bakım çalışmaları ile ilgili bilgi veren İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi arasında kampüs alanı içinde 1984 ile 1985 yıllarında yapılan protokollerle ağaçlandırılan bölgede o yıllarda diktiğimiz ağaçlar büyüdü ve bakıma ihtiyacı var. Bazı ağaçlar farklı nedenlerle kurudu. Tekrar toprak tahlili yapıp, o toprağa uygun türlerle kuruyan ağaçları değiştireceğiz. Kampüs içinden geçen enerji nakil hattı vardı, hat kaldırılınca yeri boş kaldı. O hattın bulunduğu bölgede de ağaçlandırma yapacağız. Çok sıkışık olan orman alanı var, bu bölgelerde seyreltme yapacağız. Sonbahar yağmurlarından sonra dikime başlayacağız. Canlı Bitki Müzesi şekline dönüştürülecek. 30 yıldan sonra bizim meslektaşlarımızın yaptığı bir ağaçlandırma çalışmasının bakımını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Devlette süreklilik esastır. Kasım-Aralık ayı gibi ağaç dikimine başlayacağız. Bu ağaçlandırma çalışmaları Ege Üniversitesi personeli ile birlikte şenlik havasında yapılacak" diye konuştu.
Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Armağan Kınal da, "Üniversitemiz lojmanlarının bahçesinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bilimsel yöntemlerle ağaç bakım çalışmaları yapılmaktadır. Üstelik bu iş 30 yıldır yapılmadı. Şu anda da Orman Bölge Müdürlüğü ile Rektörlüğümüzün arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştiriliyor. İleriye yönelik çok daha güzel ormanlık alanlarımızın olması açısından önemli bir girişimdir. Aksi takdirde ağaçlarımız zarar görmeye devam edecek" dedi.

Üniversite ormanı bilimsel yöntemlerle rehabilite ediliyor

Üniversite ormanı bilimsel yöntemlerle rehabilite ediliyor

Üniversite ormanı bilimsel yöntemlerle rehabilite ediliyor

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
Bakanlıktan Esenler için imar planı değişikliğine onayBakanlıktan Esenler için imar planı değişikliğine onay
Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendiDev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İkinci Efes Olarak anılıyor! Aizanoi Antik Kenti'nde anıt mezar kalıntısına rastlandı

Aizanoi kazılarında 'anıt mezar' bulundu

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

Uyuşturucu operasyonunda yakalananlar adliyeye böyle getirildi

3 ilde 'Kıran-2' operasyonu! 117 tim katılıyor

Bölgeden sıcak fotoğraf! Havadan ve karadan abluka

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıkıp evin duvarına çarptı! Yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü kontrolden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.