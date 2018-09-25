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Üniversite partisinde içeceğinde tecavüz hapı çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 08:45 | Son Güncelleme

Bir gece kulübü tuvaletinde kendinden geçmiş halde bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mimi Walter'ın başına gelenler dünyada yankı uyandırdı.

Üniversite partisinde kendisine ısmarlanan içkiyi içen Mimi, diğer genç kızları uyardı.

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Üniversite öğrencisi Mimi Walter, bir gece kulübünün tuvaletinde yalnız başına bulundu.
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Hemen ambulansla Kraliyet Cornwall Hastanesi'ne kaldırılan 19 yaşındaki genç kızın yaşadıklarını, İngiltere medyası manşetten veriyor.
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Falmouth Üniversitesi öğrencisi Walter'ın sosyal medyadan paylaştıkları, büyük ses getirdi. Üniversitenin etkinliğinde kendisine içki ısmarlandığını söyleyen genç kız, sonrasında olanları şöyle anlattı:
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"En yakın arkadaşım tarafından gece kulübünün tuvaletinde kendimden geçmiş halde bulundum.
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İçerisine tecavüz hapı konulan cin-tonik, vücudumu felç etmişti, neler olduğundan tamamıyla habersizdim.
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Ambulans geldi, hastaneye götürüldüm.
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Diğer öğrenciler hiçbir zaman yabancılardan gelen içkileri kabul etmesinler.
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Hayatta kaldığım için şanslıyım, tam zamanında arkadaşım beni gördü."
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Anahtar Kelimeler:
Mimi Walter gece kulübü ingiltere

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