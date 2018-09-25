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Üniversite partisinde büyük şok!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 08:45 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi Mimi Walter, bir gece kulübünün tuvaletinde yalnız başına bulundu.

Hemen ambulansla Kraliyet Cornwall Hastanesi'ne kaldırılan 19 yaşındaki genç kızın yaşadıklarını, İngiltere medyası manşetten veriyor.

Üniversiteli kız bu hale geldi

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Falmouth Üniversitesi öğrencisi Walter'ın sosyal medyadan paylaştıkları, büyük ses getirdi.
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Üniversitenin etkinliğinde kendisine içki ısmarlandığını söyleyen genç kız, sonrasında olanları şöyle anlattı:
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"En yakın arkadaşım tarafından gece kulübünün tuvaletinde kendimden geçmiş halde bulundum.
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İçerisine tecavüz hapı konulan cin-tonik, vücudumu felç etmişti, neler olduğundan tamamıyla habersizdim.
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Ambulans geldi, hastaneye götürüldüm.
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Diğer öğrenciler hiçbir zaman yabancılardan gelen içkileri kabul etmesinler.
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Hayatta kaldığım için şanslıyım, tam zamanında arkadaşım beni gördü."
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üniversite öğrencisi tecavüz hapı ingiltere

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