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  4. Üniversite personelinden Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Üniversite personelinden Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 14:21 | Son Güncelleme

Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci isimli şahıs, sosyal medyada videolarının yayınlanmasının ardından gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında şoke eden ifadeler kullandı. Kayalar için "Buna en güzel tedavi tecavüz kardeşim" yorumunda bulunan Naldemirci, gelen tepiler sonrası üniversiteden atıldı.

Üniversite personelinden Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

10 yaşındaki Atakan Kayalar, sosyal medyada yayınlanan bir video sonrası gündeme gelmiş, söylemleri, okuduğu kitapların niteliği konusunda ilgi odağı olmuştu. Atakan'ı destekleyenler dışında ona hakaret edenler, saldıranlar da olmuştu.

ŞOKE EDEN PAYLAŞIM

Özyeğin Üniversitesi yönetim kadrosunda bulunan ve ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci adlı şahıs, sosyal medya hesabından ufak çocuğa küfürlü bir şekilde tepki gösterdi. Bir kişinin yorumunun altına "Buna en güzel tedavi tecavüz kardeşim" ifadesini kullandı.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İğrenç sözler kısa sürede sosyal medyada infiale yol açtı. Özyeğin Üniversitesi'ne ve Naldemirci'ye tepkiler arttı.

ÜNİVERSİTEN AÇIKLAMA GELDİ, GÖREVDEN ALINDI

Üniversiteden yapılan açıklamada, söz konusu olaya ilişkin olarak Naldemirci'nin görevden alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atakan Kayalar erkan naldemirci sosyal medya özyeğin üniversitesi

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