Üniversite-sanayi iş birliğini artıracak fikirler paylaşıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öncülüğünde kurulan ÜSİGEM-KÜSİ Çalışma Konseyi, akademisyenlerin fikirlerini dinleyebilmek için çalıştay düzenledi.

BUÜ Rektörlük binasında gerçekleştirilen çalıştaya BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ÜSİGEM Koordinatörü Prof. Dr. Sedat Ülkü, sanayiciler ile akademisyenler katıldı. Çalıştayda akademisyenlere seslenen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yıllardır üniversite-sanayi iş birliğinin arzu edilen noktada olmadığının konuşulduğunu vurguladı. Bu eksikliğin şehir-toplum ve üniversite ilişkilerindeki kopukluktan kaynaklandığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu şikâyeti ortadan kaldırmak için çok iyi niyetli bir şekilde adımlar atıyoruz. Daha kararlı uygulamalar ve projeler ortaya koymaya başladık. Devlet güdümüyle yürütülen işlerin çok sağlıklı yürümeyeceğini, biraz daha sivil inisiyatife kaymasının doğru olacağını düşündük. İki düşünceyi bir araya getirdik ve ÜSİGEM-KÜSİ Çalışma Grubu’nu oluşturduk. Üniversiteden 8-10 akademisyeni, iş dünyasından da 8-10 sanayiciyi bu gruba dâhil ettik. Belli periyotlarda toplanıyor, projeler üretiyor ve bunları aramızda nasıl çalıştıracağımızı değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını aktaran Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Bütün bu gayretlerimizin sonucunda ilk aşamada 27 firma ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çerçevesinde 100 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi noktasında proje imzaladık. Bu rakamın 2018 yılına göre yüzde 60 seviyesinde yükselmiş olması işte bu platformun fikir üretmesi ve eyleme dönüştürmesi sonucunda olmuştur. İnşallah ilerleyen günlerde çok daha önemli işlere imza atacağız. 2 hafta kadar önce Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’nda üniversitemizin ortaya koyduğu performans tablosu bizlere gösterildi. Çalışmalarımızın sonucunda üniversitemizin akademik değerler anlamında yükseldiğini gözlemledik. 2244 projelerinde 2018 çağrıları, üniversitelerden gelen başvurular ve araştırma üniversitelerin bu başvurulara oranı ele alındı. Bütün araştırma üniversitelerinde düşüş olduğuna işâret edildi. Ancak sadece Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bu oranda yüzde 60’lık bir yükselme yaşadığı vurgulandı. Bu bizim için ayrıca bir gurur vesîlesi oldu” diye konuştu.

Üniversite-Sanayi iş birliği geliştirme çalışmalarının tamamen sivil bir sorumluluk doğrultusunda yürütülebileceğinin altını çizen A. Saim Kılavuz, gelinen nokta ile yetinmeyeceklerini, merkezî ve yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşları ile ikili ilişkileri daha da ileriye taşımak için gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi. Üniversitede görev yapan akademisyenlerin fikirlerine açık olduklarını kaydeden Kılavuz, önerisi veya projesi olan bütün akademisyenleri bu çalışmalarda görev almaya davet etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalıştaya katılanlar tek tek söz alarak görüşlerini dile getirdi. Fikir alışverişi toplantılarının belli aralıklarla tekrarlanacağı açıklandı.

