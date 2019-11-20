Üniversite sanayi iş birliğiyle yerli diş dolgu malzemesi üretilecek

Antibakteriyel nano yapılı kompozit diş dolgu malzemelerinin yerli üretimi için YTÜ ile Umg Uysal Medikal'in çatısı altında Avrupa İmplant'ın iş birliği yaparak, Türkiye'nin 11. Kalkınma Planında yer alan yerli üretim ve girişimci üniversite hedeflerine doğru ilerlemenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Hazar, diş dolgu malzemesinin buluşuna ve ürünün üretilmesi için sanayiyle iletişim sağlanması sürecine ilişkin bilgi verdi.

Törenin açılışında konuşan Prof. Dr. Hazar, Türkiye'nin milli atak yaptığı bugünlerde dental biyomalzeme alanında bir ilki gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

YTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afife Binnaz Yoruç Hazar ile Dr. Aysu Aydınoğlu'nun çalışmaları sonucu ortaya çıkan antibakteriyel nano kompozit diş dolgu malzemesinin yerli üretimi için YTÜ Davutpaşa Kampüsü Otağ-ı Hümayun Salonu'nda Patent Lisans Sözleşmesi İmza Töreni düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve yerli sermayeli Umg Uysal Medikal, antibakteriyel nano kompozit diş dolgu malzemesinin yüzde 100 yerli üretimi için iş birliği yaptı.

Daha çok bilginin sanayiyle birlikte ticarileştirilmesinin gerektiğine dikkati çeken Güner, "Üniversite sanayi iş birliğini gerçekleştiriyoruz. Burada karşılıklı kazan-kazan var. Firmamız, Türkiye'nin 11. Kalkınma Planları hedeflerine ulaşıyor. Bu hedef, yerli, milli, yüksek teknoloji üretmek. Yani yaptığımız çalışma Türkiye'nin milli hedefleriyle örtüşmekte." diye konuştu.

Akademisyenlerinin geliştirdiği bir ürünü ticarileştirdiklerini aktaran Güner, geçmişte üniversitelerin ayakta kalmasının tek dayanağının devletten aldıkları destek olduğunu fakat ileride devletin bütçesine ihtiyaç kalmadan kendi imkanlarıyla bilimsel araştırma çalışmaları gerçekleştirmek istediklerini, böylece yüksek teknoloji ürünler elde edeceklerini anlattı.

Hazar, "Ülkemizin milli teknoloji atağına ihtiyacı var. Artık askeri savaşlar değil, teknoloji savaşları başladı. Bunlara hızlı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin bilimsel çalışmalar için akademisyenleri, sanayisi, teknoparktaki firmaları ile her zaman sahada olduğuna işaret eden Şahin, Türkiye'nin milli hedeflerine katkı sağlamak için tüm paydaşların bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de bu buluşların uzun çalışmalar sonucu ortaya çıktığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerlileştirme hamlesiyle son 5 yılda yerli dental implantın pazar payının yüzde 50'yi aştığını ve bunun artarak devam edeceğini vurgulayan Uysal, üniversite sanayi iş birliğiyle dental biyomalzeme alanında Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Umg Uysal Medikal'in çatı kuruluşu Avrupa İmplant Firma Temsilcisi Fatih Uysal ise son yıllarda dental sektörde yerlileştirme hamlesinin yaygınlaştırıldığını, sektörün 2023'te pazarın 500 milyon dolardan 1 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmasının ve ihtiyaçların yüzde 40'ının yerli ürünlerle karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Üniversite sanayi iş birliğinin önemini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kendi girişimcilerimizi kendimiz yetiştirmemiz ve onlara destek vermemiz gerekiyor. Üniversiteler sahaya insin, bütün kabiliyetlerini Türkiye'nin milli hedefleri doğrultusunda kullansın istiyoruz. Biz de bu milli hedefler doğrultusunda kendimize bazı alanlar seçtik. Dünyadaki gelişmiş üniversiteler gibi tüm üniversiteler devlete muhtaç olmadan kendi Ar-Ge yatırımlarını yapabilsin. Bugünkü toplantıya vesile olan buluşu da bu amaca yönelik. Bu çalışmalarımızın sayısını artırmak istiyoruz."

TÜRKPATENT Başkan Danışmanı Mehmet Tarakçıoğlu ile TÜBİTAK Temeg Grup Koordinatörü Alp Eren Yurtseven de törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin, ürünün buluşunu yapan öğretim üyeleri Prof. Dr. Afife Binnaz Yoruç Hazar ve Aysu Aydınoğlu ile Umg Uysal Medikal firmasının yetkilisi Dilek Uysal, Patent Lisans Sözleşmesi'ni imzaladı.

Diş dolgu malzemesi buluşunun yerli ve milli bir ürüne dönüşmesiyle Türkiye'nin stratejik bir teknik alanda dışa bağımlılığının azalması ve uluslararası bir marka yaratılması hedefleniyor.

