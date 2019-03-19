Üniversite-sanayi işbirliği güçleniyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde(OMÜ) rektör yardımcıları ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda “Motor ve Güç Aktarım Sistemleri için Ekosistem Geliştirilmesi” adlı sunum yapan BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Dr. Osman Dur, “Artık işin içine bilgiyi ürüne çevirme girdi, var olanı kopya etme işi bitti” dedi.

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında gerçekleşen buluşmaya Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mortaş ve akademisyenler katıldı.

Motor teknolojisini geliştirmede üniversitelerin olmazsa olmaz bir öneme sahip olduğunu belirten Genel Müdür Dr. Osman Dur, kalkınmanın üniversitelerin işin içine girmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

“Üreten bir Türkiye ve kalkınan bir coğrafyaya yardımcı olma imkânı var”

Motor geliştirmenin ülke kalkınması adına öneminden söz eden Genel Müdür Dr. Osman Dur, “Üniversite işin içinde olmazsa kalkınma mümkün değil. Sanayiciler ülkeyi kalkındıramaz. Çünkü teknoloji geliştirme sanayici işi değildir. Teknoloji üniversitelerin çalışmalarıyla gelişir. Gömülü teknolojiler çıktı, malzeme teknolojileri değişti. Bunlar sanayide yapılacak işler değil. Bir üniversite hocasından destek isteyeceksin, yardım alacaksın. Üniversite hocası da kendisinin birikimini bilip sanayiciyi ezmeyecek. Hepsi birlikte yapılacak. Artık işin içine bilgiyi ürüne çevirme girdi. Var olanı kopya etme işi bitti. Burada bir ekosistem lazım. Sanayicinin yapması yetmiyor. Sürdürülebilirliğin olması lazım. Kara ve hava araç motorlarının hepsi bizim firmamızda. Motor geliştirmeyle ilgili hocalarımızın hepsiyle çalışabiliriz. Bunları yapabilmemiz için eğitim, bilgi birikim gerekiyor. Bu işte bir teknoloji, üretim alt yapısı, kaliteli insan istihdamı var. Kısacası bu işte üreten bir Türkiye ve kalkınan bir coğrafyaya yardımcı olma imkânı var” diye konuştu.