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Üniversite-sanayi işbirliği güçleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde(OMÜ) rektör yardımcıları ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda “Motor ve Güç Aktarım Sistemleri için Ekosistem Geliştirilmesi” adlı sunum yapan BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Dr.

Üniversite-sanayi işbirliği güçleniyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde(OMÜ) rektör yardımcıları ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda “Motor ve Güç Aktarım Sistemleri için Ekosistem Geliştirilmesi” adlı sunum yapan BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Dr. Osman Dur, “Artık işin içine bilgiyi ürüne çevirme girdi, var olanı kopya etme işi bitti” dedi.
Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında gerçekleşen buluşmaya Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mortaş ve akademisyenler katıldı.
Motor teknolojisini geliştirmede üniversitelerin olmazsa olmaz bir öneme sahip olduğunu belirten Genel Müdür Dr. Osman Dur, kalkınmanın üniversitelerin işin içine girmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

“Üreten bir Türkiye ve kalkınan bir coğrafyaya yardımcı olma imkânı var”
Motor geliştirmenin ülke kalkınması adına öneminden söz eden Genel Müdür Dr. Osman Dur, “Üniversite işin içinde olmazsa kalkınma mümkün değil. Sanayiciler ülkeyi kalkındıramaz. Çünkü teknoloji geliştirme sanayici işi değildir. Teknoloji üniversitelerin çalışmalarıyla gelişir. Gömülü teknolojiler çıktı, malzeme teknolojileri değişti. Bunlar sanayide yapılacak işler değil. Bir üniversite hocasından destek isteyeceksin, yardım alacaksın. Üniversite hocası da kendisinin birikimini bilip sanayiciyi ezmeyecek. Hepsi birlikte yapılacak. Artık işin içine bilgiyi ürüne çevirme girdi. Var olanı kopya etme işi bitti. Burada bir ekosistem lazım. Sanayicinin yapması yetmiyor. Sürdürülebilirliğin olması lazım. Kara ve hava araç motorlarının hepsi bizim firmamızda. Motor geliştirmeyle ilgili hocalarımızın hepsiyle çalışabiliriz. Bunları yapabilmemiz için eğitim, bilgi birikim gerekiyor. Bu işte bir teknoloji, üretim alt yapısı, kaliteli insan istihdamı var. Kısacası bu işte üreten bir Türkiye ve kalkınan bir coğrafyaya yardımcı olma imkânı var” diye konuştu.

“Bu tür projelerin içine akademik camianın girmesi lazım”
Motor teknolojileri ile ilgili Türkiye’de alt sistem tedarik ağının mevcut olduğunu ifade eden Dur, “Burada ağ mevcut, yani yedek parça üretiyorlar. Fakat bizim motorlarımızda yedek parça üretemiyorlar. Çünkü bizim motorlarımızın hacimleri, çapları, boyutları büyük. Gövdeyi dahi işletebilecek bir firma yok Türkiye’de. Ankara’da bir firma ‘ben yaparım’ dedi. İşin sanayi alt yapısını oluşturmaya çalışıyoruz; ama üniversiteler ile iş birliği çok önemli. Bu tür projelerin içine akademik camianın girmesi lazım. Tasarımından dizaynına, hatta üretimine kadar bu iş akademik iş. Kamu hukuki alt yapısını, sanayi AR-GE ve mühendislik kabiliyetini kullanmak üzere üniversitelerin altyapısını, üniversiteler de bilgilerini ürüne dönüştürebilecek sanayinin altyapısını kullanmaya dönmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Süreçte yaşanacaklar, artık öğretim üyelerimizin omuzlarında”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise OMÜ’de her imkanının bulunduğunu belirterek, “İmkanlarımız var ama böyle bir konuda katkı yapmamak ya da yapamamak çok kötü. Burada Osman Bey yolunu, yönetimini anlattı. Üniversitemizde yapılan karşılıklı destek protokolleri var ama Savunma Sanayi Başkanlığı’nın desteklerinden yararlanmak için yine bir protokol imzalamak isteriz. Fakat burada bu protokolleri yaşatacak olan da yine öğretim üyelerimiz. Doktora yüksek lisans burslarında, araştırma projelerinde, danışmanlıklarda daha hızlı mesafe alabilecek yolları açmamız lazım. Bundan sonraki süreçte yaşanacaklar, Mühendislik Fakültesindeki öğretim üyelerimizin omuzlarında. Böyle faydalı bir sunum için Osman Bey’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Osman Bey anlattıklarıyla ufkumuzu açtı”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de toplantının yararlı geçtiğini ifade ederek, “Ben mühendis değilim, ama Osman Bey bugün anlattıklarıyla ufkumuzu açtı. Kapıları bize sonuna kadar açtı. Hepimiz bundan çok istifade ettik. Bu konuda elimizden gelen gayreti üniversite olarak göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasında bulundu.
Toplantının sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Genel Müdürü Dr. Osman Dur’a hediye takdim etti.

Üniversite-sanayi işbirliği güçleniyor

Üniversite-sanayi işbirliği güçleniyor

Üniversite-sanayi işbirliği güçleniyor

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