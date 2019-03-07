Üniversite şantiyesindeki cinayetle ilgili dava

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının şantiyesinde görevli proje müdürü kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanık Abdullah Dip (46) ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasında cinayeti işlediğini itiraf eden sanık, pişman olduğunu söyledi.

Olay günü kendisini kalfasının aradığını belirten Dip, "Bana, 'Ağabey, şantiyeye gelmen lazım. Suna Hanım işi bırakmamızı istiyor.' dedi. Sakin olmalarını söyledim. Diğer kalfam da arayıp gelmem gerektiğini söyleyince Suna Hanım'ı aradım. Firma sahibi Servet Alparslan ile görüştüğümü, eksikliklerin giderileceğini söyledim. Bana, 'Dün Servet vardı, bugün ben varım.' dedi. Ben de bunun üzerine şantiyeye gittim." diye konuştu.

Şantiyede, ofisindeki odasında maktul Suna Yazıcıoğlu'nun tek başına olduğunu anlatan Dip, savunmasına şöyle devam etti:

"Şantiyeye geldiğimde yaklaşık 70 personel sağda solda bekliyordu. Ricacı olmak adına Suna Hanım'ın yanına gittim. 'Siz müsaade etmiyorsunuz ama Servet Bey'le anlaşmıştık. Bu kadar insanı bir daha toparlayamam. Bu, bana büyük külfet olur.' dedim. Bana 'Sen nasıl erkeksin?' dedi. 'Ekibine sözünü geçiremiyor musun? Adam değil misin?' gibi cümleler kurdu. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Silah, babamdan kalma silahtı. Ruhsatsızdı. Pişmanım."

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Geçen yıl mayıs ayında ETÜ İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının şantiyesinde görevli proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'nu (48) silahla başından vurarak öldüren Abdullah Dip, olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

