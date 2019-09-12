Üniversite senatosundan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde mücadelesini sürdüren annelere destek oldu. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, "Hacire ana ile başlayan Diyarbakır annelerinin destansı direnişi artarak sürmektedir" dedi.

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’nın evlatlarını dağa kaçırdığı annelerin HDP binası önündeki oturma eylemine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Senatosundan destek geldi. Onurlu annelerin destansı direnişine ortak olmak istediklerini belirten Prof. Dr. Akın Levent, cesur Anadolu kadınlarının seslerine ses olmanın vicdani sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti.

“Diyarbakır annelerinin destansı direnişi artarak sürmektedir”

Annelerin haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olacaklarını söyleyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, “Onurlu bir duruşun timsali Hacire ana ile başlayan Diyarbakır annelerinin destansı direnişi artarak sürmektedir. Her insan, anneliği insanlığın en yüce makamlarından sayar. Onu her türlü kemikleşmiş ideolojik kamplaşma kısırlığından ayrı görür. Anneliğin haftanın sadece belli bir gününde yapılan eylemle hatırlanma bağnazlığından geri olması gerektiğinin de farkındadır” dedi.